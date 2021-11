Chiama i carabinieri: «mi hanno aggredito». Ma era ubriaco

Ha chiamato i carabinieri, affermando di essere stato malmenato da uno sconosciuto. Ma forse era tutto finto, un delirio in preda ai fumi dell'alcol. L'uomo, un marocchino di 46 anni, era appena salito sul treno che da Mortara va verso Milano Porta Genova nella tarda serata del 6 novembre.

Sceso a Parona e interrogato dai carabinieri, arrivati sul posto, l'uomo non ha però saputo fornire nessun elemento per l'identificazione del presunto aggressore. Il trasporto in codice verde all'ospedale civile di Vigevano è avvenuto comunque: ma più che per le percosse, l'uomo doveva riprendersi... dalla sbronza.