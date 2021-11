In Lombardia 24 ore senza decessi

Non ci sono stati decessi per Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore. E' il dato diffuso nel pomeriggio dal consueto bollettino della Regione. I nuovi positivi alla Sars-CoV-2 sono 294 a fronte di 34.781 tamponi effettuati. Il tasso di positività è allo 0,8%. In ospedale i degenti ordinari sono 348 (+10) mentre in terapia intensiva i ricoverati sono 46 (-1). La provincia di Milano mantiene il primato dei nuovi casi (+146), seguita da quella di Brescia (+34) e da quella di Bergamo (+22). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 8.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 4.197 con 38 decessi ed un tasso di positività all'1,7%. Guariti e dimessi sono 2.727.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 45.171.042 persone (il 76,23% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 2.238.107 persone (il 37,21% della platea, il 3,78% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 7.978.530.