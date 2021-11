Frontale lungo la ex-statale: c'è anche un bambino tra i feriti

C'è anche un bambino di 4 anni tra i quattro feriti dell'incidente avvenuto questa mattina poco prima delle 10 lungo la ex-statale 494 nel tratto che conduce al cimitero cittadino. Per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Mortara si sono scontrate frontalmente una Volkswagen Polo ed un Dacia Duster.

L'impatto è stato particolarmente violento e per estrarre una delle persone coinvolte è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I feriti sono stati trasferiti con le ambulanze al policlinico San Matteo di Pavia e all'ospedale di Vigevano. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.

La circolazione lungo la ex-494 è rimasta bloccata per il tempo necessario ad effettuare i soccorsi e poi si è snodata a rilento durante le operazioni di recupero e messa in sicurezza dei mezzi.