Vaccinazioni, la Lombardia vicina a quota 8 milioni

La Lombardia sfiora gli 8 milioni di vaccinati. Il dato di oggi indica infatti in 7.986.469 i residenti in regione che hanno ricevuto il vaccino per un totale di poco meno di 16 milioni di dosi somministrate. I dati di oggi indicano in 849 i nuovi positivi al Covid-19 a fronte di 144.283 tamponi effettuati ed un tasso di positività allo 0,5%. I decessi sono stati 4 per un totale di 34.205 dall'inizio della pandemia. Crescono le degenze: quelle ordinarie sono 379 (+31) e quelle in terapia intensiva 47 (+1). La provincia di Milano, con i suoi nuovi 270 casi, è quella che registra l'incremento maggiore, seguita da quella di Brescia (+102) e da quella di Monza e Brianza (+85). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 35.

In Italia i nuovi casi sono 6.032 con 68 decessi (dato che comprende anche 19 morte pregresse) e il tasso di positività che scende allo 0,9%. (Qui i dati di ieri). Guariti e dimessi sono 4.613 mentre in ospedale restano 3.436 degenti ordinari (+74) e 421 degenti in terapia intensiva (+6).

Ad oggi in Italia hanno completato il ciclo vaccinale 45.192.310 persone (il 76,26% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 2.283.626 persone (il 3,85% della popolazione).