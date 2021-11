In Lombardia superati 1.000 contagi in 24 ore

Sono 7.891 i nuovi casi di contagio dal Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore con il tasso di positività che sale all'1,9% quasi il doppio dello 0,9% di ieri. I decessi sono stati 60 mentre guariti e dimessi sono 5.319. In ospedale aumentano i ricoveri: quelli ordinari sono 3.447 (+11) e quelli in terapia intensiva 423 (+2).

Anche in Lombardia i dati sono in aumento: i nuovi positivi sono 1.073 e il tasso di positività è all'1%. I decessi sono stati 5 mentre in ospedale i ricoveri ordinari sono 402 (+23) ma calano quelli in terapia intensiva (42, -5). La provincia di Milano resta quella con l'incremento maggiore (+342) seguita da quella di Brescia (+122) e da quella di Monza e Brianza (+107). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 43.

Ad oggi coloro che hanno completato il ciclo vaccinale sono 45.271.014 (il 76,40% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 2.483.350 persone (il 4,19% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 7.997.919.