Entra nel negozio e ruba capi di abbigliamento: arrestato

E' entrato in un negozio di Vigevano e, pensando di non essere notato, si è impadronito di alcuni capi di abbigliamento per un valore piuttosto contenuto, ha staccato con un tronchese il dispositivo anti-taccheggio e li ha nascosti sotto la giacca. Subito dopo si è allontanato nelle vie limitrofe.

I suoi movimenti sono stati però notati dal personale dell'esercizio commerciale che ha dato l'allarme ai carabinieri.

I militari del nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano lo hanno però individuato e bloccato nell'arco di qualche minuti. L'uomo, K.C., 46 anni, tunisino pregiudicato senza fissa dimora, è stato arrestato per furto aggravato. Il tunisino è stato processato questa mattina per direttissima: il giudice monocratico del Tribunale di Pavia ha convalidato l'arresto e rinviato il procedimento. Nel frattempo l'uomo avrà il divieto di dimora in provincia di Pavia.