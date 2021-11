Paura in via Tagliamento: incendio al terzo piano di una palazzina

Paura nella notte in via Tagliamento a Mortara, per un incendio che ha interessato una palazzina di proprietà dell'Aler. Sul pianerottolo si affacciano due abitazioni: quella di una donna di 75 anni, nel quale è divampato l'incendio, pare a causa di una candela votiva caduta a terra e quello di una donna di 84 anni. Entrambe sono state accompagnate in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Al momento solo la settantacinquenne non può fare rientro nella sua alloggio perché al termine dell'intervento, è stato dichiarato inagibile.

Sul posto, erano da poco passate le 3 di questa notte, sono intervenuti i vigili del fuoco di Pavia insieme ai colleghi del distaccamento di Vigevano e ai volontari di Garlasco e Mortara. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza hanno richiesto alcune ore.