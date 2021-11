Non si ferma all’alt: denunciato 28enne residente a Vigevano

Vedendo che il veicolo non stava rispettando la striscia continua, gli agenti della polizia locale hanno intimato l’alt al conducente il quale, anziché fermarsi, ha schiacciato sull’acceleratore dirigendosi verso il Parco del Ticino. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio (venerdì), intorno alle 16,30, sulla Sp4 in prossimità di via Mulino Vecchio, a Cerano. La fuga è però durata poco: dopo circa un chilometro la pattuglia ha raggiunto il fuggitivo, che viaggiava a bordo di una Citroen Picasso. A finire nei guai è stato un 28enne residente a Vigevano.

Il personale del Comando della polizia locale di Cerano ha effettuato una perquisizione personale e del veicolo, che ha dato esito negativo. Al 28enne sono stati decurtati 10 punti della patente, oltre a tre verbali per aver superato la striscia continua, per aver guidato a velocità pericolosa e per non essersi fermato all'alt.

«Ringrazio la nostra polizia locale – ha dichiarato il vicesindaco di Cerano Alessandro Albanese, che ha la delega alla sicurezza – per il lavoro di controllo del territorio che svolge e mi congratulo con i due agenti operanti che hanno dimostrato professionalità nel gestire una situazione non certo priva di rischi».