Covid: in Lombardia 1020 nuovi positivi e 5 morti

In Italia sono 7569 i nuovi contagi, con 36 morti per Covid. Il tasso di positività è all’1,7%.

In Lombardia sono 1020 i casi di positività al coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore, a fronte di 99138 tamponi processati; in provincia di Pavia i positivi segnalati risultano essere 31. Il tasso di positività in Regione scende leggermente e si attesta all’1% (ieri 1,1%). Sono attualmente 50 i ricoverati nelle terapie intensive (-1), mentre nei reparti ordinari i pazienti sono 441 (+11). I decessi in Regione sono stati 5 nell’ultimo giorno, 34240 dall’inizio della pandemia.