Cresce il tasso di positività in Italia: oggi è al 2,1%

Sale al 2,1% il tasso di positività al Covid-19 registrato in Italia nelle ultime 24 ore. Non accadeva da settembre. E' opportuno però precisare che generalmente il lunedì il dato tende a salire per via del minor numero di test effettuati. I casi sono complessivamente 5.144 (ieri sono stati 7.569) con 44 decessi per un totale di 132.819 vittime dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 3.510 mentre si conferma il trend di crescita dei ricoveri. Quelli ordinari sono oggi 3.808 (+161) e quelli in terapia intensiva sono 475 (+17).

La Lombardia continua a reggere: i nuovi positivi sono 506 su un totale di 36.806 tamponi effettuati ed un tasso di positività all'1,3%. I decessi sono stati 3 per un totale di 34.243 dall'inizio della pandemia. In ospedale i degenti ordinari sono 460 (+19) e quelli in terapia intensiva sono 50, esattamente come ieri. La provincia che registra il maggiore incremento di casi è quella di Milano (+167), seguita da quella di Varese (+80) e da quella di Brescia 8+75). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 17.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 45.436.416 persone (il 76,68% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 2.983.763 persone (il 5,04% della popolazione) di cui 2.503.760 (il 48,80% della platea) con dose di richiamo. In Lombardia l'86,7% della popolazione risulta completamente vaccinata.