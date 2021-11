In Lombardia 1.409 nuovi contagiati, tasso di positività allo 0,9%

Sono 1.409, a fronte di 149.006 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,9%. I decessi sono stati 5 mentre crescono le degenze: quelle ordinarie sono 524 (+64) e quelle in terapia intensiva sono 51 (+1). La provincia che registra il maggiore incremento di casi è quella di Milano (+488), seguita da quella di Brescia (+173) e da quella di Monza e Brianza (+172). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 54.

I dati diffusi oggi dalla Regione Lombardia

In Italia i positivi sono 7.698 con il tasso di positività che si attesta all'1,1%. I decessi sono stati 77 ma nel computo figurano 10 decessi dei giorni scorsi. Guariti e dimessi sono 5.220 mentre in ospedale i degenti ordinari sono 3.970 (+162) e quelli in terapia intensiva 481 (+6).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 45.505.402 persone (il 76,79% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 3.211.824 persone (il 5,52%