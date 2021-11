Mortara: impiegata positiva, chiude l'anagrafe

Una dipendente risulta positiva al Covid e il Comune di Mortara chiude per tutto il giorno gli uffici demografici. È successo questa mattina, martedì, dopo che l’impiegata, arrivata regolarmente al lavoro, presentando i sintomi di un raffreddore si è convinta ad andare in farmacia per sottoporsi ad un tampone rapido. L’esito, comunicato intorno alle 10,30, è stato positivo.

L’amministrazione ha subito disposto la chiusura al pubblico del salone al piano terra in cui si trovano, tra l’altro, gli sportelli di anagrafe e stato civile, che al martedì normalmente funzionano anche di pomeriggio. Le operazioni in corso sono state sospese e sono stati rimandati a casa il pubblico presente e gli altri addetti, invitati a rispettare l’isolamento e a sottoporsi a loro volta a un controllo, oltre naturalmente alla diretta interessata, che ora farà un tampone molecolare di riscontro.

Comunque le sue condizioni non sono preoccupanti. Nessun problema di contagio risalente ai giorni scorsi perché l'impiegata rientrava proprio oggi da un periodo di ferie, e nessuna conseguenza anche per gli uffici dislocati negli altri piani.

Con un’ordinanza firmata nela tarda mattinata dal sindaco Marco Facchinotti, è stata disposta la chiusura per la data odierna di tutti gli uffici che ruotano intorno al salone al piano terra (anagrafe, stato civile, demografia, sportello unico attività produttive, pubblica istruzione e messi). Nel corso della notte l’area sarà sottposta a un intervento di sanificazione, esteso all’intero palazzo muncipale. I servizi dovrebbero poter riprendere regolarmente domani mattina.