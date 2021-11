Tornano ad aumentare le degenze; in Lombardia tasso di positività all'1,6%

Sono 1.735, a fronte di 105.057 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'1,6%. I decessi sono stati 4 per un totale di 34.2736 dall'inizio della pandemia. Prosegue il trend di aumento dei degenti: oggi quelli ordinari sono 623 (+39) e quelli in terapia intensiva sono 57 (+1). La provincia di Milano, che conta 633 nuovi casi, è quella che fa registrare la maggiore crescita, seguita da quella di Monza e Brianza (+196) e da quella di Brescia (+178). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 52.

I dati odierni diffusi dalla Regione Lombardia

Per il terzo giorno consecutivo in Italia il numero dei positivi supera quota 10 mila, precisamente 10.544 (ieri erano 10.638), con 48 decessi (ieri sono stati 59) ed un tasso di positività al 2%. Torna ad essere sotto pressione il sistema sanitario: i degenti ordinari sono 4.145 (+57) e quelli in terapia intensiva 512 (+9).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 45.624.848 persone (il 76,99% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 3.691.438 persone (il 6,23% della popolazione). La Lombardia ha raggiunto oggi l'87% dei vaccinati.