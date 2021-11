In Lombardia vaccinato l'87,1% della popolazione

Sono 662, con 41.291 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'1,6%. I decessi sono stati 11, dato che porta il totale a 34.291 dall'inizio della pandemia. Si conferma la salita delle degenze: quelle ordinarie sono 686 (+20) e quelle in terapia intensiva 65 (+4). Con 196 nuovi casi la provincia di Milano si conferma quella con il maggiore incremento, seguita da quella di Brescia (+80) e da quella di Bergamo (+63). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 26.

Ecco i dati del bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Lombardia

I nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia sono oggi 6.404 con 70 decessi ed un tasso di positività al 2,3%. Guariti e dimessi sono 3.579 mentre si conferma il trend in salita delle degenze: quelle ordinarie sono 4.507 (+162) e quelle in terapia intensiva 549 (+29).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 45.685.863 (il 77,10%) mentre la terza dose è stata somministrata a 3.948.336 persone (il 6,66% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono l'87,1% della popolazione; l'1,6% è in attesa della seconda dose mentre l'11,3% non è vaccinato.