Lombardia, 1.668 nuovi casi: tasso di positività all'1%

Sono 1.668 con 153.509 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta all'1%. I decessi sono stati 7 per un totale di 34.298 dall'inizio della pandemia. Crescono ancora i ricoveri: quelli ordinari sono 736 (+50) mentre quelli in terapia intensiva sono 67 (+2). L'incremento di casi più rilevante è quello della provincia di Milano (+659), seguito da quella di Brescia (+187) e da quella di Varese (+172). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 70.

Questa è la situazione in Lombardia nelle ultime 24 ore

In Italia il dato odierno indica in 10.047 i nuovi contagiati che comprendono però 259 casi pregressi registrati in Lazio e 83 decessi. Il tasso di positività scende all'1,4%. Guariti e dimessi sono 6.965 mentre resta sotto pressione il sistema sanitario: i ricoveri ordinari sono 4.597 (+90) e quelli in terapia intensiva sono 560 (+11).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 45.490.030 persone (il 76,77% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 4.341.632 persone (il 7,33% della popolazione).