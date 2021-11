Lombardia, oggi 2.207 nuovi contagi e tasso di positività all'1,9%

Sale all'1,9% il tasso di positività al Covid-19 in Lombardia, la regione che registra il maggior numero di nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 2.207 a fronte di 113.920 tamponi effettuati. I decessi sono stati 13 per un totale di 34.311 dall'inizio della pandemia. Calano i ricoveri ordinari, che sono 729 (-7) ma crescono quelli in terapia intensiva (72, +5). La provincia di Milano conta 737 nuovi casi, seguita da quella di Brescia (+261) e da quella di Monza e Brianza (+220). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 108.

Il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Lombardia

In tutta Italia i nuovi positivi sono 12.448, mai così tanti da maggio: il tasso di positività è al 2,2%. I decessi sono stati 85 mentre crescono i ricoveri: quelli ordinari sono 4.629 (+32) e quelli in terapia intensiva 573 (+13).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 45.500.931 persone (il 76,79% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 4.680.860 persone (il 7,90% della popolazione).