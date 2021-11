In Lombardia tasso di positività all'1,9%

Sono 2.209, a fronte di 115.036 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'1,9%. I decessi sono stati 7 mentre tornano ad aumentare i ricoveri: quelli ordinari sono 767 (+27) e quelli in terapia intensiva sono 81 (+7). La provincia di Milano conta 782 nuovi positivi, seguita da quella di Brescia (+286) e da quella di Varese (+241). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 85.

I dati diffusi oggi da Regione Lombardia

In Italia i positivi sono 13.686 con il tasso di positività al 2,4%. I decessi sono stati 51 mentre guariti e dimessi sono 7.610. In ospedale i ricoverati sono 4.748 (+59) mentre in terapia intensiva i degenti sono 606 (+18).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 46.564.348 persone (il 76,89% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 5.234.072 (l'8,83% della popolazione).