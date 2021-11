In Italia registrato il primo caso di "variante Omicron"

Sono 12.932 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore con il tasso di positività che sale al 2,5% (ieri era al 2,1%). I decessi sono stati 47 mentre guariti e dimessi sono 5.383. Resta alta la pressione sulle strutture sanitarie: i ricoveri ordinari sono 4.964 (+138) mentre quelli in terapia intensiva sono 638 (+14). Intanto in Italia si registra il “paziente zero” della variante Omicron: è un dipendente dell’Eni, già vaccinato con doppia dose, rientrato in Italia l’11 novembre dal Mozambico. E’ in isolamento ma i sintomi sono lievi.

I dati odierni del contagio nel nostro Paese

In Lombardia i nuovi casi sono 2.493 con il tasso di positività al 2,2%. I morti sono 5 per un totale di 34.349 dall’inizio della pandemia mentre guariti e dimessi sono 572. In ospedale oggi sono ricoverati 789 pazienti ordinari (+15) e 91 (+1) in terapia intensiva. La provincia di Milano conta 855 nuovi casi, quella di Varese ne conta 278 e quella di Monza e Brianza 212. In provincia di Pavia i positivi sono 106.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 45.610.089 persone (il 76,97%) mentre la terza dose è stata somministrata a 5.791.668 persone (il 9,77% della popolazione).