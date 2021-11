Superenalotto, un 5 vale 40 mila euro

Un "5" che è valso 40 mila euro. Per la seconda volta in un anno la fortuna è tornata a bussare alla tabacchiera San Giovanni di via San Giovanni. Il concorso vincente è stato quello di sabato.

«Siamo contentissimi di poter regalare un briciolo di felicità a qualcuno - dice la titolare Caterina Carrera - La somma è importante e sicuramente potrà essere utile al vincitore in questo momento così duramente segnato dal Covid-19».