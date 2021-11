Covid-19: in Lombardia rispetto a 12 mesi fa 6.585 ricoveri e 193 decessi in meno

Sono 2.223, a fronte di 163.960 tamponi effettuati, i nuovi contagiati dal Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'1,3%. Esattamente un anno fa i positivi erano 1.929 ma l'indice era superiore all'11%. Ancora più evidente il raffronto con i ricoveri, che pure sono in aumento: oggi quelli ordinari sono 848 (+31) rispetto ai 7.433 di dodici mesi fa, mentre in terapia intensiva sono ricoverate 103 persone (+4) contro le 906 del 2020. Ancora maggiore è il raffronto del numero dei decessi: oggi sono stati 15 contro i 208 del 30 novembre dello scorso anno.

Con i suoi 802 casi la provincia di Milano è quella con il maggior incremento di casi, seguita da quella di Brescia (+258) e da quella di Monza e Brianza (+225). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 17.

In tutto il Paese i nuovi casi di Covid-19 sono oggi 12.764 con 89 decessi ed un tasso di positività che scende all'1,8% dal 2,9% di ieri. Guariti e dimessi sono 8.041. Resta però alta la pressione sul sistema sanitario: i ricoveri ordinari sono oggi 5.227 (+92) e quelli in terapia intensiva 683 (+14).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 45.665.711 persone (il 77,06% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 6.237.051 persone (il 10,53% della popolazione).