Lite in discoteca, gli tira cubetti di ghiaccio. Lui lo prende a pugni: denunciati

Hanno avuto un alterco all'interno della discoteca La Rotonde di Garlasco al termine del quale entrambi sono stati denunciati dai carabinieri. L'episodio è avvenuto domenica, quando i militari della locale stazione sono intervenuti a seguito di una segnalazione.

La ricostruzione effettuata dai militari del maggiore Paolo Banzatti ha consentito di definire la dinamica: un ventiquattrenne italiano aveva spruzzato dello spray urticante all'interno del locale e aveva lanciato dei cubetti di ghiaccio in direzione di un ventunenne albanese. Quest'ultimo aveva reagito prendendolo a pugni e procurandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. L'italiano è stato denunciato per getto pericoloso di cose; l'albanese per lesioni personali.