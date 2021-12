Lombardia al 2%: i nuovi contagiati sono 2.503

Sono 2.503, su un totale di 120.763 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Per effetto di questi dati il tasso di positività sale al 2%. Salgono i decessi, oggi 24, per un totale di 34.396 dall'inizio della pandemia e continuano a crescere i degenti. Quelli ordinari sono 887 (+39) e quelli in terapia intensiva 108 (+5). La provincia di Milano, con i suoi nuovi 824 casi è quella che registra l'incremento maggiore, seguita da quella di Brescia (+359) e da quella di Varese (+245). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 122.

Il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Lombardia

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 15.085 mentre i decessi sono stati 103, dato che non si registrava dallo scorso giugno. Il tasso di positività è al 2,6%. Guariti e dimessi sono 9.457 mentre in ospedale restano 5.248 degenti ordinari (+21) e 686 (+3) in terapia intensiva. Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 45.699.980 persone (il 77,12% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 6.905.689 persone (l'11,65% della popolazione).