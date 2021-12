Vigevano, 37 anni al commissariato cittadino: in pensione il sovrintendente capo Eugenio Raja

Per 37 anni ha prestato servizio presso il commissariato di Vigevano, dove ha trascorso di fatto tutta la sua carriera. Oggi però il sovrintendente capo Eugenio Raja, 60 anni, ha salutato i colleghi per godersi la meritata pensione.

Il sovrintendente capo Eugenio Raja con la famiglia

Arruolato nella polizia di Stato nel 1982, una volta terminata la Scuola Allievi di Trieste, Raja era stato destinato a Pavia. Una tappa fugace, solo 9 mesi, prima dell'approdo in città dove ha preso servizio il 1° aprile 1984. E al commissariato, prima in via Matteotti e poi in viale Libertà ha trascorso tutta la sua carriera, ricoprendo numerosi incarichi.