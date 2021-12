Vaccinazioni, hanno completato il ciclo primario 45.779.881 persone

Sono 45.779.881, il 77,26% della popolazione, gli italiani che ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale primario. Procede a pieno ritmo anche la somministrazione della terza dose che ha raggiunto già 8.682.311 persone, il 14,65% della popolazione. Nel complesso, contando anche coloro che hanno ricevuto il vaccino monodose e coloro che sono stati vaccinati dopo essere guariti dal Covid, ad essere protetto è il 79,97% della popolazione italiana.

Il bollettino odierno riferito alla Regione Lombardia

Oggi in Lombardia i nuovi positivi al Covid-19 sono 1.005 a fronte di 44.037 tamponi effettuati con un tasso di positività che si attesta al 2,2%. I decessi sono stati 15 per un totale di 34.470 dall'inizio della pandemia. Crescono le degenze ordinarie (986, +31) mentre restano sostanzialmente stabili quelle in terapia intensiva (125, +1). La provincia di Milano, con 305 nuovi casi, è quella che registra il maggiore incremento, seguita da quella di Varese (+191) e da quella di Brescia (+131). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 52.

Il quadro dettagliato regione per regione

In tutto il Paese i nuovi contagiati sono 9.503 a fronte di 301.560 tamponi ed un tasso di positività che sale al 3,1%, incremento che, va sottolineato, è tipico del fine settimana quando vengono effettuati meno tamponi. I decessi sono stati 92 mentre guariti e dimessi sono 5.567. In ospedale di degenti ordinari sono 5.879 (+282) mentre quelli in terapia intensiva sono 743 (+7).