In Italia il tasso di positività scende al 2,3%

Sono 15.756 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore con il tasso di positività che scende al 2,3%. I decessi sono stati 99 mentre continuano a crescere i ricoveri: quelli ordinari sono 6.078 (+199) mentre quelli in terapia intensiva sono 776 (+33).

Il quadro della situazione in Italia

In Lombardia i nuovi positivi sono 1.041 (+55) mentre i decessi sono stati 9; l'indice di positività è all'1,9%. Guariti e dimessi sono 2.269 mentre in ospedale restano 1.041 degenti ordinari (+55) e 134 (+9). La provincia di Milano è quella che conta il maggior numero di casi (+969) seguita da quella di Brescia (+325) e da quella di Varese (+287). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 118.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale primario 45.809.339 persone (il 77,31% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 9.135.126 persone (il 15,42% della popolazione).