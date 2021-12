In Italia il tasso di positività sale al 3,2%

Sono 17.959 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, mai così tanti dallo scorso mese di aprile. Il tasso di positività è al 3,2%. I decessi sono stati 86 contro i 99 di ieri. I ricoveri continuano ad aumentare: quelli ordinari sono 6.099 (+21), mentre quelli in terapia intensiva sono 791 (+15). Guariti e dimessi sono 9.540.

Il quadro completo regione per regione

In Lombardia i nuovi positivi sono 3.373 con un tasso di positività vicino al 3%. I decessi sono stati 25 mentre continua il trend in salita dei ricoveri: quelli ordinari sono 1.066 (+25) mentre quelli in terapia intensiva sono 136 (+2). La provincia di Milano (+865) è quella che registra l’incremento maggiore di casi, seguita da quella di Brescia (+445) e da quella di Monza e Brianza (+388). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 207.

Ad oggi i vaccinati sono 45.830.582 (il 77,34% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 9.609.029 persone (il 16,22% della popolazione).