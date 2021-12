Fontana: «Lombardia in zona bianca», oggi 1486 nuovi contagi e 20 decessi

«I dati settimanali che domani la cabina di monitoraggio di Iss e Ministero della Salute valuteranno confermano la Lombardia in zona bianca anche per la prossima settimana – ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana –L’indice Rt ospedaliero continua a scendere e passa da 1,19 dei sette giorni precedenti a 1,03. Ancora sotto le soglie di allerta le percentuali di occupazione dei posti letto (registrate martedì scorso da Iss) in terapia intensiva, 8 per cento, e area medica, 12 per cento. Oggi – prosegue Fontana – registriamo anche il primo calo del tasso di incidenza su 100 mila abitanti a 7 giorni, che passa da 182 registrato ieri, a 170, e a zero ingressi in terapia intensiva. Dati quindi incoraggianti che portano a confermare che la somministrazione delle terze dosi sta rallentando la crescita dei ricoveri».

Sono 1486 i nuovi contagi rilevati nell'ultimo giorno in Lombardia, dove nell’ultimo giorno sono stati processati 50122 tamponi; l’indice di positività è al 2,9%. Sono 43 i nuovi positivi in provincia di Pavia. Stabili rispetto a ieri i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 136; in aumento il numero dei ricoverati nei reparti ordinari, che sono 1084 (+18). Sono stati 20 i morti per Covid in Regione nell’ultimo giorno, 34524 dall’inizio della pandemia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 415 di cui 199 a Milano città

Bergamo: 103

Brescia: 237

Como: 86

Cremona: 24

Lecco: 39

Lodi: 11

Mantova: 59

Monza e Brianza: 191

Pavia: 43

Sondrio: 45

Varese: 180