"Vendiamo biancheria", è una truffa: le arrestano

Si sono presentate come venditrici porta a porta di biancheria e strofinacci per le pulizie. In realtà le due donne erano truffatrici e giovedì pomeriggio hanno raggirato una pensionata di Trecate. Ma il loro piano è fallito: Monica Renardi ed Emily Lucchesi, rispettivamente 52 e 34 anni, residenti a Vigevano, sono state bloccate poco dagli agenti della polizia locale e arrestate. Processate per direttissima, si trovano agli arresti domiciliari in attesa del procedimento che è stato rinviato.

L’episodio è avvenuto intorno alle 15. Le due donne hanno suonato i campanelli di numerose abitazioni: dopo aver incassato numerosi dinieghi hanno ottenuto la risposta positiva di una pensionata di 80 anni che vive da sola. Una volta in casa, mentre una delle due fingeva di illustrate la merce in vendita, l’altra ha messo a soqquadro l’abitazione alla ricerca di oro e contanti, trovando denaro per 1.300 euro.

Le due donne sono state bloccate dagli agenti della polizia locale di Trecate

A sospettare che qualcosa non stesse andando per il verso giusto è stata una vicina di casa che ha allertato la polizia. locale. Gli agenti hanno intercettato le ladre in fuga, bloccandole dopo un breve inseguimento e recuperando la refurtiva. Nel baule della loro auto sono state trovate diverse borse che sono state sequestrate. Le due donne hanno da subito respinto ogni accusa.