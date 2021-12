Avviata l'attività dell'hub vaccinale

Ha preso il via l'attività dell'hub vaccinale anti-Covid di Mede. la sua apertura segue quella dei punti di Piave del Cairo, Broni, Varzi e Godiasco. Nel momento di maggior impennata dei nuovi contagi sul territorio tornano ad operare le strutture per la vaccinazione dei cittadini. Già da metà settimana ha ripreso la sua attività anche l'hub attivo alla Fiera di Abbiategrasso che dovrebbe in qualche modo alleggerire la pressione sull'hub vigevanese del centro commerciale Il Ducale che ha raggiunto le mille somministrazioni al giorno e dove negli ultimi giorni, si sono riversati numerosi residenti dell'Ovest Milano.