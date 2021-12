In Italia 28.632 nuovi contagiati

Sono 5.590 a fronte di 146.245 tamponi effettuati i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 3,8%. I decessi sono stati 26 per un totale di 34.694 dall'inizio della pandemia. In ospedale i degenti ordinari sono 1.193 (+8) mentre in terapia intensiva sono 147 (+1). La provincia di Milano (+2.075) è quella che registra l'incremento maggiore di casi, seguita da quella di Monza e Brianza (+590) e da quella di Brescia (+561). In provincia di Pavia i nuovi casi accertati sono 262.

I dati di oggi in Lombardia

In tutto il Paese i contagi di oggi sono 28.632 con 120 decessi. Il tasso di positività è al 4,3%. Crescono i ricoveri ordinari (7.520, +182) e quelli in terapia intensiva (+6). I guariti sono 14.457.