Uccidono i maiali per rubarli: il furto fallisce

Nei loro piani c'era di rubare i maiali, 14 in tutto, che si trovavano in una stalla della Cascina Pellizza di Pieve del Cairo. Per rendere le operazioni più rapide i ladri, che hanno agito nella notte tra martedì e mercoledì, avevano deciso di ucciderli sul posto. Ne avevano già ammazzati 9 quando il figlio del proprietario, un ragazzo di 18 anni, è rientrato a casa e li ha costretti a fuggire a mani vuote.

Sull'episodio, che è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Pieve del Cairo, sono in corso le indagini.