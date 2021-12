Crolla sulla strada il fabbricato di un cascinale, nessun ferito

Un fabbricato privato, utilizzato come rimessaggio, è crollato intorno alle 15,15 di oggi (domenica) in via San Zeno, a Garlasco. Non si sono registrati feriti. A collassare sarebbe stata la trave principale del tetto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Garlasco. «Fortunatamente, è successo in un momento in cui non transitavano vetture o pedoni – fa sapere l’assessore alla sicurezza Riccardo Tosi, intervenuto sul posto insieme al sindaco Simone Molinari e all’assessore ai lavori pubblici Francesco Santagostino – Poteva succedere un disastro. Dovrebbe aver ceduto una capriata, il tetto è poi imploso. Calcinacci e detriti hanno occupato circa metà della careggiata, il grosso delle macerie è finito nel cortile interno. Il proprietario ci ha detto che ha contatto una ditta, e già domani dovrebbero partire le operazioni di messa in sicurezza e di rimozione del materiale».

Il sindaco Simone Molinari ha firmato un’ordinanza (qui il documento) di chiusura della strada al traffico veicolare e pedonale, ordinando al proprietario di provvedere alla messa in sicurezza dell’edificio e allo sgombero del materiale finito sulla strada. «È un cascinale di inizio Novecento – spiega l’assessore Francesco Santagostino – non escludiamo che il terremoto di ieri possa avere a che fare con il crollo che si è verificato. Spetterà comunque ai vigili del fuoco accertare le cause. È un fatto che ci ha preoccupato anche perché è accaduto a fianco di via Toledo, dove c’è il plesso scolastico. Se fosse successo in un orario di entrata o di uscita da scuola forse le conseguenze sarebbe state diverse».