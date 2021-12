Furto con spaccata in un negozio di corso Genova: 29enne arrestato poco dopo

Ha frantumato il vetro della porta di ingresso del negozio Kin Kin Store, emporio che si trova in corso Genova a Vigevano. Una volta all’interno, si è impossessato di alcuni pezzi di gioielleria e di 26,50 euro in monetine da 50 centesimi. Un bottino misero, con cui è stato fermato poco dopo dagli agenti della squadra Volante del Commissariato di Vigevano.

L’uomo, un 29enne di origini tunisine con precedenti e senza fissa dimora – ha cercato di scappare, nascondendosi nell’autolavaggio di corso Brodolini. Gli agenti del vicequestore Rossana Bozzi lo hanno rincorso e arrestato in flagranza. La refurtiva, trovata nella tasca della felpa indossata dal ladro, è poi stata restituita al proprietario del magazzino. Portato in Commissariato, il 29enne è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa lo scorso novembre dalla Corte d’Appello di Milano dopo l’aggravamento della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, a cui era sottoposto per aver commesso una rapina nel Bresciano. Il 29enne è stato processato per direttissima; il giudice lo ha condannato a otto mesi di reclusione.