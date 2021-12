In Lombardia 5397 nuovi contagi, 18 i decessi

A fronte di 132959 tamponi processati, risultano essere 5397 i nuovi contagi registrati in Lombardia (tasso di positività al 4,5%, ieri 4%) nell'ultimo giorno, di cui 242 in provincia di Pavia. Per quanto riguarda i ricoveri, i pazienti in terapia intensiva sono attualmente 160 (+6), mentre nei reparti ordinari sono 1225 (+2). Sono 18 i morti per Covid segnalati in Regione nelle ultime 24 ore, 34736 dall'inizio della pandemia.