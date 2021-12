Incendio all'interno di un impianto industriale: vigili del fuoco impegnati per oltre 4 ore

Sono continuate fino al tardo pomeriggio le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'incendio che si è sviluppato oggi (domenica) all’interno di un impianto industriale di via Leonardo da Vinci, nella zona industriale di Mortara.

Alle operazioni di spegnimento hanno lavorato diverse squadre di vigili del fuoco da Mortara, Vigevano, Robbio e Pavia

L’allarme è scattato intorno alle 14,30. Sul posto sono state fatte arrivare diverse squadre di vigili del fuoco da Vigevano, Mortara, Robbio con tre autopompe, due autobotti, e con un’autoscala da Pavia. L'area in cui si è sviluppato il rogo sarebbe rimasta circoscritta, interessando una piccola zona dell'impianto di produzione; stando ai primi elementi raccolti, si tratterebbe di un essiccatoio. Sull’accaduto sono ancora in corso gli accertamenti; l’intervento delle squadre è durato oltre quattro ore. Non risultano esserci feriti.