In Lombardia tasso di positività al 4,5%

Sono 2.576, a fronte di 56.968 tamponi effettuati, i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 4,5%. I decessi sono stati 40 per un totale di 34.776 dall'inizio della pandemia mentre non cambia il trend dei ricoveri, ancora in aumento: quelli ordinari sono 1.257 (+32) e quelli in terapia intensiva sono 163 (+3). In provincia di Milano i nuovi casi sono 1.045 (di cui 514 a Milano città), dato più alto della regione, seguita da quella di Varese (+343) e da quella di Brescia (+221). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 146.

Il bollettino ordierno diffuso dalla Regione Lombardia

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 16.213 con 137 decessi ed un tasso di positività del 4,8%. Guariti e dimessi sono 8.640 mentre resta sotto pressione il sistema sanitario. I ricoveri ordinari sono 8.101 (+375) e quelli in terapia intensiva sono 987 (+21).

Ad oggi hanno completato il ciclo primario di vaccinazione 46.085.991 persone (il 77,77% delle popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 14.884.647 persone (il 25,10% della popolazione).