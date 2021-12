Tenta di rubare una marmitta con un flessibile: arrestato

Aveva tentato di rubare la marmitta di un furgone di un'azienda di Pavia utilizzando un flessibile ma era stato scoperto da due dipendenti. Così, per aprirsi una via di fuga, ne aveva colpito uno alla testa con il calcio dell'utensile. Purtropppo per lui l'azione non aveva sortito gli effetti sperati: l'uomo era stato infatti bloccato poco dopo dagli agenti di due equipaggi della Volante e arrestato per rapina impropria. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio; questa mattina l'uomo è stato processato per direttissima. Il giudice ha convalidato il suo arresto e lo ha collocato agli arresti domiciliari.

Il flessibile sequestrato dagli agenti della Volante della questura

Nel corso del fine settimana gli agenti della Volante della questura hanno denunciato cinque persone: una donna per tentato furto; un trentunenne per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale e tre minorenni per furto e resistenza in concorso. Questi ultimi si trovavano con a bordo di un'auto che è risultata essere stata rubata e il cui proprietario non aveva ancora presentato denuncia.