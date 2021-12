Non si fermano all'alt dei carabinieri: inseguimento sino ad Abbiategrasso

I carabinieri hanno notato una Citroen Ds4 con a bordo due persone che procedeva lentamente con fare sospetto nei pressi di un locale di via Bellaria e hanno deciso di controllarla. Erano da poco passate le 4.30 di ieri mattina. Quando il conducente si è reso di conto di quello che stava per accadere ha dato gas lanciando l'auto a tutta velocità in direzione di Abbiategrasso.

Ne è nato un inseguimento che si è concluso nella città abbiatense, in via Dante, dove il conducente della Citroen ha perso il controllo del mezzo che è finito contro un palo dell'illuminazione che si trova nei pressi di una rotatoria. I due occupanti hanno aperto le portiere e si sono catapultati all'esterno, fuggendo in campagna e facendo perdere le proprie tracce.

I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che l'auto non era stata rubata ma risulta di proprietà di un pluripregiudicato che è già intestatario di diversi altri veicoli sui quali gravano segnalazioni di diverse genere. Sulla Citroen, che è stata posta sotto sequestro, non è stato ritrovato nulla che possa aiutare gli investigatori a risalire all'identità degli occupanti.