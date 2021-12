In Italia 30.798 nuovi casi, mai così tanti nel 2021

Sono 8.292, a fronte di 203.314 tamponi effettuati, i nuovi contagiati dal Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 4%. I decessi sono stati 17 per un totale di 34.793 dall'inizio della pandemia. Continuano a crescere anche i ricoveri ordinari che sono 1.307 (+50) mentre quelli in terapia intensiva scendono di poco (161, -2). La provincia di Milano è per distacco quella che conta il maggior numero di casi (+3.548), seguita da quella di Monza e Brianza (+772) e da quella di Varese (+686). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 431.

Il bollettino di oggi diffuso dalla Regione Lombardia

In Italia i nuovi contagiati sono 30.798, il dato più alto del 2021 per un tasso di positività del 3,6%. I decessi sono stati 153 mentre guariti e dimessi sono 16.189. In ospedale restano 8.381 degenti ordinari (+280) e 1.012 in terapia intensiva (+25).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale primario 46.118.115 persone (il 77,83% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 15.372.514 persone (il 25,94% della popolazione).