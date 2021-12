Ladri di rame al cimitero: via 60 metri di canaline in rame

I ladri di rame sono tornati a colpire. Questa volta a finire nel mirino è stato il cimitero di Tromello. Il raid sarebbe avvenuto in un momento imprecisato tra venerdì e ieri quando è stato scoperto e denunciato ai carabinieri.

L'accaduto è stato denunciato ai carabinieri

I malviventi, con tutta probabilità una banda organizzata, si sono impossessati, smontandole dal tetto, di circa 60 metri di canaline di rame per un valore non quantificato. Nella loro azione i ladri hanno anche danneggiato le coperture in eternit. Il rame è uno dei metalli più richiesti sul mercato parallelo dove la sua quotazione resta sempre alta e dove viene piazzato quasi subito: il tempo di fonderlo, per evitare di poterne tracciare la provenienza, e può già tornare in commercio.