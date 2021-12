Travolto e ucciso dal treno: traffico in tilt sulla Milano-Mortara

Un uomo, del quale non sono ancora note le generalità, forse un clochard, è morto oggi poco dopo le 13.30 travolto dal treno lungo la linea ferroviaria Milano-Mortara. L'incidente, sulla cui dinamica sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della Polfer, è avvenuto poco oltre il cavalcavia del cimitero di Vigevano, un luogo tristemente noto per essere stato in passato teatro di episodi simili.

L'intervento dei soccorritori si è purtroppo rivelato inutile

L'uomo è morto sul colpo e il traffico e lungo la tratta è rimasto bloccato e lo è tuttora. I treni previsti da quel momento hanno fatto capolinea alle stazioni di Abbiategrasso e Vigevano. Trenord dalle 16.30 ha istituito un servizio sostitutivo di bus che proseguirà sino a quando le autorità consentiranno, una volta rimossa la salma e completati gli accertamenti, la normale ripresa della circolazione.