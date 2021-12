In Lombardia superati i 10mila nuovi contagi, tasso di positività al 5,7%

In Lombardia sono stati oltre 10mila i contagi rilevati nelle ultime 24 ore: su 182427 tamponi processati, risultano essere 10569 i casi rilevati, con un tasso di positività salito al 5,7%, ieri era al 4%. In provincia di Pavia sono 484 i contagi comunicati. Aumenta il numero dei pazienti ricoverati: sono 14 in terapia intensiva (+3) e 1352 (+45) nei reparti ordinari. I decessi per Covid in Regione sono stati 21 nell'ultimo giorno, 34814 dall'inizio della pandemia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 4640 di cui 2054 a Milano città

Bergamo: 673

Brescia: 823

Como: 493

Cremona: 211

Lecco: 195

Lodi: 309

Mantova: 237

Monza e Brianza: 953

Pavia: 484

Sondrio: 98

Varese: 775