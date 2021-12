Si cerca nel Naviglio la quarantenne scomparsa da casa

I vigili del fuoco di Vigevano e Pavia hanno scandagliato nella giornata di oggi le acque del Naviglio Sforzesco alla ricerca del corpo di Sara Lemlem Ahmed, la quarantenne olandese di origine etiope, della quale non si hanno più notizie dallo scorso 4 dicembre quando, a seguito di un litigio con il suo convivente, ha lasciato la loro casa di via San Giacomo. La donna non ha con sè documenti, denaro né il telefonino.

Sara Lemlem Ahmed ha 40 anni

Le ricerche si sono orientate sul Naviglio perché, supponendo che la donna possa aver cercato di compiere un gesto estremo, sarebbe stato il corso d'acqua più vicino a casa. Raggiungere il Ticino sarebbe stato un problema e di lei non è stata trovata alcuna traccia nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che sono state visionate dagli agenti del commissariato di Vigevano che al momento stanno trattando la vicenda come un allontanamento volontario.

Per approfondire leggi ancheLe ricerche proseguiranno anche nei prossimi giorni

La donna, che non ha dimestichezza con l'italiano, si è completamente volatilizzata. Non è escluso che possa aver contato sull'aiuto di qualche amico per allontanarsi da casa e aver trovato ospitalità fuori città.