Record di contagi in Italia: in un solo giorno sono stati 50.499

E’ record assoluto di contagi in Italia: in un solo giorno sono stati 50.499 con 141 morti. Il tasso di positività è al 5,4%. In ospedale i degenti ordinari sono 8.812 (+90) mentre in terapia intensiva ci sono 1.038 ricoverati (+15). Guariti e dimessi sono 19.804.

Sono 16.044 a fronte di 208.288 tamponi effettuati i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale al 7,7%. I decessi sono stati 28 per un totale di 34.887. Calano i degenti ordinari (1.400, 8 in meno di ieri) mentre quelli in terapia intensiva sono 168 (+6). La provincia di Milano, con i suoi 7.033 nuovi casi, è di gran lunga quella che segna l’incremento maggiore, seguita da quella di Varese (+1.565) e da quella di Monza e Brianza (+1.399). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 716.

Il bollettino di oggi diffuso dalla Regione Lombardia

Ad oggi sono 46.208.553 (il 77,98% della popolazione) coloro che hanno completato il ciclo vaccinale primario e 16.964.934 coloro che hanno ricevuto la terza dose (il 28,63% della popolazione).