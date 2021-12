Vigevano, incendio alla Edilmetal

Fiamme alla Edilmetal, ditta specializzata nella bonifica dell'amianto, edilizia prefabbricata e coperture trasparenti. Un probabile corto circuito nella serata di domenica 26 ha fatto scoppiare un incendio, di dimensioni contenute, in uno dei capannoni dell'azienda con sede nella zona industriale a nord di Vigevano, verso Cassolnovo.

Erano le 19 di domenica, oltretutto di Santo Stefano: non c'era nessuno. I titolari sono arrivati sul posto e i vigili del fuoco erano già lì per domare ogni scintilla, insieme alla polizia intervenuta per i primi rilievi.

(notizia in aggiornamento)