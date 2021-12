Ancora nessuna traccia dell'agricoltore scomparso

Sono continuate anche oggi (lunedì) le ricerche di Luigi Bolognini, agricoltore di 69 anni residente a Vigevano. Lo scorso martedì si era allontanato da casa, senza fare più ritorno; sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri. I vigili del fuoco di Vigevano, insieme ad alcuni volontari del soccorso alpino e della protezione civile, si sono concentrati su alcune zone specifiche, che erano state indicate dai familiari come luoghi frequentati dal sessantanovve.

Anche oggi le operazioni di ricerca hanno però dato esito negativo; ora si attendono le disposizioni della Prefettura, che coordina a livello provinciale le attività che riguardano le persone scomparse, in collaborazione con le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.