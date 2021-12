In Lombardia il tasso di positività all'11,4%: sono oltre 5mila i nuovi positivi

A fronte di 44221 tamponi processati, sono 5065 i nuovi contagi accertati in Lombardia, dove il tasso di positività è all'11,4% (ieri 13,2%). In provincia di Pavia i positivi sono 331. Aumenta il numero delle persone ricoverate: in terapia intensiva ci sono attualmente 187 pazienti (+7), nei reparti ordinari 1539 (+100). I decessi per Covid in Regione sono stati 12 nelle ultime 24 ore, 34952 dall'inizio della pandemia.

Esattamente 365 giorni fa, in Lombardia sono state somministrate le prime dosi di vaccino anti-Covid: «A un anno di distanza – fanno sapere dalla Regione – sono state somministrate nei nostri hub oltre 19 milioni di dosi che hanno consentito di restituire un pò di quella libertà che il lockdown ci aveva tolto. Ringraziamo di cuore medici, infermieri, personale sanitario e amministrativo, volontari, protezione e civile e tutti coloro che ci hanno consentito di raggiungere questo risultato incredibile».

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.961 di cui 870 a Milano città

Bergamo: 339

Brescia: 653

Como: 248

Cremona: 109

Lecco: 87

Lodi: 113

Mantova: 147

Monza e Brianza: 347

Pavia: 331

Sondrio: 136

Varese: 435

La situazione in Italia: