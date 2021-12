Travolta dal treno in stazione: muore una donna di 61 anni

Una donna di 61 anni è deceduta nel pomeriggio di oggi (lunedì) colpita da un treno in transito. È successo pochi minuti dopo le 17, alla stazione ferroviaria di Sartirana Lomellina. Immediatamente sono stati allertati i mezzi del 118; la donna era ancora viva all'arrivo dei soccorritori, che hanno tentato di rianimarla. Giuseppina Camussi, residente a Sartirana, è deceduta prima dell'arrivo in ospedale.

,

I soccorritori del 118 lunedì pomeriggio in stazione a Sartirana. La 61enne è morta prima di essere portata in ospedale (foto di Alex Morandi)

La circolazione ferroviaria sulla linea Mortara-Alessandria è stata sospesa per consentire i rilievi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vigevano e il personale della polizia ferroviaria, che si occuperà delle indagini. Gli accertamenti sulla dinamica dell'accaduto sono in corso; alcuni elementi fanno pensare che si sia trattato di un incidente, e che la donna stesse attraversando al momento dell'urto con il convoglio. Non ci sarebbero testimoni; indicazioni utili per capire cosa sia successo potrebbero arrivare dalle telecamere della videosorveglianza.