In Lombardia 28795 nuovi casi, in provincia di Pavia 1645

Aumenta il tasso di positività in Lombardia, dall'11,4% di ieri al 12,8% di oggi, dove nell'ultimo giorno sono stati analizzati 224557 tamponi. I nuovi positivi sono 28795, di cui 1645 in provincia di Pavia. Sono attualmente 193 (+6) i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, mentre negli altri reparti sono 1698 (+159). I decessi per Covid in Regione nell'ultimo giorno sono stati 28 (ieri 12), dall'inizio della pandemia 34980.

I casi per provincia:

Milano: 12.235 di cui 4.671 a Milano città

Bergamo: 2.024

Brescia: 2.238

Como: 1.452

Cremona: 771

Lecco: 746

Lodi: 811

Mantova: 693

Monza e Brianza: 3.084

Pavia: 1.645

Sondrio: 159

Varese: 2.062

NUOVI CENTRI TAMPONI

La Regione è al lavoro per potenziare i punti in cui effettuare i tamponi, dopo le criticità riscontrate negli ultimi giorni un po' ovunque, con i cittadini costretti a lunghe code per potersi sottoposti a un test. Guido Grignaffini, responsabile della "task force" regionale sui tamponi voluta dalla vicepresidente Letizia Moratti, ha spiegato di «aver invitato tutte le Asst ad ampliare le sedi e gli orari dedicati ai tamponi». «Ho chiesto anche alle farmacie – continua Grignaffini – la disponibilità ad allungare gli orari serali del servizio tamponi, e a dedicare alcuni orari specifici ai cittadini che necessitano di tampone a seguito di contatti stretti». La Direzione generale Welfare ha fatto sapere che invierà una lettera a medici di medicina generale e pediatri di libera scelta con l’obiettivo di sensibilizzarli sulla necessità di effettuare direttamente i tamponi ai propri assistiti.

Da giovedì 30 dicembre sarà attivo un nuovo centro tamponi massivo a Gallarate (Va), via Milano (entrata laterale ex Caserma Aeronautica). Sono progressivamente aggiunte 8 nuove linee tampone nel centro di Trenno a Milano. È in fase di allestimento un nuovo centro tamponi presso Rho-Fiera Milano che sarà operativo nei prossimi giorni.

