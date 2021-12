Tamponamento sulla circonvallazione: nessun ferito grave

Il tamponamento che ha coinvolto due auto – una Mercedes e una Fiat 500 – si è verificato intorno alle 10,45 di questa mattina (mercoledì) in viale Commercio, sulla circonvallazione esterna. Entrambi i veicoli stavano procedendo in direzione corso Pavia quando è avvenuto il sinistro. Sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia locale di Vigevano, intervenuti per i rilievi di legge.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Vigevano (foto di Jose Lattari)

Fortunatamente, nessuna delle quattro persone coinvolte – due uomini di 85 e 25 anni e due donne di 80 e 20 anni – ha riportato ferite gravi. Sul posto sono arrivate due ambulanze della Croce Azzurra di Vigevano e della Croce Rossa di Mede, oltre a un'automedica del 118.